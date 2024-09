Katia Follesa | Da trent’anni sempre in vacanza qui | questo è il mio palco preferito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Una vita sulscenico: da Zelig a Quelli che il calcio, fino al grande schermo con ‘Vacanze a Cortina’ e ‘Benvenuti al nord’. Una carriera fatta di grandi successi quella di, ma quando è l’ora di un po’ relax, non c’è scusa che tenga: le vacanze si fanno solo a Riccione nell’albergo die con gli amici di una vita., qual è il primo ricordo che ha a Riccione? "Senza dubbio la caduta dal risciò che avevamo noleggiato. Ancora mi porto i segni sul ginocchio, un ricordo indelebile ed un fotogramma che porteròcon me pensando a Riccione". Da quanti anni viene inqui? "Ne ho 49 inci vengo da quando ne avevo 19. Sono passatiormai. Sono stati i miei genitori a darmi in eredità questa fantastica tradizione che io e mio marito abbiamo trasmesso anche ad Agata, nostra figlia".