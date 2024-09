Jihad e coltelli il volto del terrorismo in Europa L’analisi di Dambruoso e Conti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 14 settembre 2024) Nelle scorse settimane, lo Stato Islamico è tornato a colpire in. L’organizzazioneista ha infatti rivendicato un attacco con coltello avvenuto venerdì 23 agosto a Solingen, nello stato tedesco del Nord-Reno Westfalia, a pochi chilometri da Düsseldorf. Un siriano di 26 anni, arrivato nel 2020 come richiedente asilo, avrebbe accoltellato, durante una festa locale descritta nella rivendicazione come una “riunione di cristiani”, tre persone, uccidendole. Altre otto persone sono rimaste ferite. L’uomo, definito un “soldato del Califfato” nella rivendicazione diffusa online, avrebbe agito in solitaria. Tuttavia, l’antitedesco ha arrestato altre due persone (tra cui un quindicenne), accusate di essere a conoscenza del piano criminale senza aver avvertito le autorità.