Indagini e arresti Le tappe dell’affaire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) In quattro mesi, la vita di Giovanni Toti è stata stravolta dall’inchiesta per corruzione che ha terremotato la Regione Liguria e lo ha portato alle dimissioni da presidente. Ecco leprincipali della vicenda. 7 maggio La Guardia di Finanza bussa alla porta dell’albergo di Sanremo dove Toti si trova per la presentazione di un evento. In mano hanno una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per corruzione e altri reati. Con lui aglianche il capo di gabinetto Matteo Cozzani (foto) e l’imprenditore Aldo Spinelli. Va in carcere l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. 23 maggio Toti chiede e ottiene di essere interrogato. 26 luglio Toti si dimette da presidente della Regione Liguria. 1 agosto L’ex presidente torna libero dopo 86 giorni didomiciliari.