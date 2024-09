Il principe William in tv | il programma su cui punta è molto popolare

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilunisce le forze con iltelevisivo per bambini più longevo al mondo. Ildi Galles, lo scorso 6 settembre è apparso in un nuovo video sui social per rivelare una nuova collaborazione con iltelevisivo per bambini britannico Blue Peter. La collaborazione delcon ilper l’infanzia riguarderà il concorso Earthshot Prize. Ogni anno ilapporta piccoli cambiamenti al suo Earthshot Prize. Si tratta del premio che l’erede al trono ha lanciato per trovare soluzioni ai problemi ambientali. Lanciando questa nuova iniziativa, ildi Galles ha affermato: “Ho avviato l’Earthshot Prize per cercare soluzioni alle più grandi sfide ambientali del mondo. E vogliamo trovare la prossima generazione di giovani inventori che possano fare la differenza“.