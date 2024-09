Il City pensa al tribunale il Real al dopo Kroos il Psg a non pagare Mbappè | riparte il calcio europeo con nuovi problemi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Si. O forse meglio dire ripartiti, visto che ieri sera si sono giocati tre anticipi: Borussia Dortmund-Heidenheim 1846 (4-2),Betis-Leganés (2-0) e St. Etienne-Lille (1-0). I campionati europei si rimettono in marcia e ora,il bizzarro prologo agostano con il mercato ancora aperto – unanimi le critiche sulle date extralarge da parte degli allenatori, non solo in Italia -, si comincia davvero a fare sul serio (anche se i punti incassati ad esempio dal Barcellona, 12, en plein, possono contare parecchio a fine Liga). Oggi tocca a Serie A e Premier League: Como-Bologna (ore 15), Empoli-Juventus (18) e Milan-Venezia (20.45), mentre in Inghilterra spiccano Southampton-Manchester United (13.30), Brighton-Ipswich (16), Liverpool-Nottingham Forest (16), Manchester-Brentford (16) e Bournemouth-Chelsea (21). PREMIER – C’è una coppia al comando: Manchestere Liverpool.