Genoa-Roma De Rossi | Zalewski? Decisione non definitiva Rispetto per Cristante Paredes e Pellegrini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Non penso che lasusiaperché è tutto legato al contratto in scadenza. È unapresa dalla società che ho saputo qualche giorno fa. Credo che di definitivo nel calcio non ci sia nulla, penso che se dovessero trovare un accordo per rinnovare verrà reinserito, ma non lo dovete chiedere a me”. Così Daniele Deha commentato la vicenda legata all’esterno alla vigilia di. Ancora su, il tecnico giallorosso ha spiegato: “A maggio ho detto che poteva partire perché non avevo visto quello che volevo. nel precampionato ho visto cose diverse, era un giocatore pronto a prendersi le sue responsabilità e lo stavo considerando importante. Ma non mi devo esporre nel merito della scelta perché non è mia competenza”.