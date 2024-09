Fumavo 30-40 pezzi al giorno ho spacciato a chiunque | ragazzini delle medie pure a una ragazza incinta Il viaggio nell’abisso del crack di Perugia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Dueri litigano, nessun conto in sospeso, solo “concorrenza sleale” durante la fila di consumatori che chiedono qualche grammo di. Succede a marzo del 2024 nel tardo pomeriggio, nel pieno centro di. Unore racconta che il Fentanyl è ancora solo una preoccupazione giornalistica. Giovanissimi e adulti stanno consumando sempre di più il. “Con poco ti fai e quando ti sta per passare butti giù con un po’ di alcol e fai passare il down”. Ilnon è più solo un affare per poveri. A consumare sono anche professionisti che alternano il consumo di cocaina. Non sono più solo i garage e i vicoli di periferie degradate, si consuma anche nella solitudine di una propria stanza o nel retro di un locale in pieno centro città. I prezzi sono cambiati e il mercato accontenta tutti.