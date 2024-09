Francia console di Napoli alla conferenza programmatica del Grenoble

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) L’Institut française il Consolato generale disono hanno emanato gli invitistampa che l’Institut françaisha tenuto Martedì 10 settembre alle ore 11.30 :unastampa organizzata in 2 tempi: Scoperta dell’attività, i partenariati e la programmazione culturale per i prossimi mesi dell’IF. Il vero obiettivo è di illustrare e mettere in valore il lavoro di cooperazione che si realizza insieme sul territorio; Presentazione della nuova edizione di INCONTRI MEDITERRANEI (Procida 30/9-4/10/2024) che sarà il primo evento al quale l’IFcollabora quest’anno nell’ambito di un focus sulle isole napoletane.