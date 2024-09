Fotografare e condividere sui social le vaschette dei controlli di sicurezza | l’ultimo trend dei travel influencer spopola su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) In principio fu il cibo, poi le location e poi ancora fu il turno dell’abbigliamento, oggi invece è il momento degli aeroporti. Sebbene l’aeroporto non sia nuovo a dinamiche legate aie abbia fatto da sfondo un’infinità di volte a post e storie die non, questa volta ihanno legittimato di una nuova “coolness” qualcosa che fin qui, anzi, poteva essere considerata piuttosto noiosa, se non addirittura una scocciatura: idi. Nel 2024, anche idisono diventati instagrammabili. Un neologismo un po’ improprio se si pensa che in realtà il merito è die dei suoi creator che, con quasi 72 milioni di contenuti a tema “Airport aesthetic”, hanno improvvisamente reso interessanti ledeidi