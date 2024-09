Five Nights at Freddy’s 2 | ecco gli aggiornamenti sul sequel

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 14 settembre 2024)atpuò non aver fatto faville di fronte alla critica, ma se il punteggio del film su Rotten Tomatoes e il sentimento generale online è qualcosa da cui partire, i fan irriducibili diaterano lì per questo. Per questo motivo, non dovrebbe sorprendere che la comunità della saga videoludica abbia atteso con ansia qualsiasi nuova informazione sulat2, che è stato confermato dalla Blumhouse e da allora non è stato detto quasi più nulla al riguardo. Questo è stato il caso fino a poco tempo fa, quando sono emerse nuove notizie che suggeriscono cheat2 inizierà le riprese in un momento che non potrebbe essere più adatto per il franchise. Secondo Collider,at2 della Blumhouse inizierà la produzione alla fine del prossimo mese.