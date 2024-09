Fano Mei | I giocatori possono fidarsi di noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Adesso che è stata "ufficializzata" anche dal ConsorzioSport la partecipazione delCalcio al prossimo campionato di Terza categoria che inizierà il 5 e 6 ottobre prossimi, la società di via Toscanini dovrà necessariamente rivedere le scelte tecniche iniziali compiute circa un mese fa quando ancora si sperava in qualcosa di più. Dovendo partire dal gradino più basso del calcio dilettantistico appare del tutto logico che diversiche si sono presentati dopo ferragosto per iniziare la preparazione con il, prima agli ordini di Cornacchini e poi di Spendolini, scelgano altre strade più consone al loro valore tecnico e alla loro carriera professionale. "Certamente partire da così in basso – dice il presidente delCalcio Giovanni Mei – ci crea dei problemi per quanto riguarda l’organico che avevamo già messo in piedi.