F1 GP Azerbaigian Baku 2024 griglia di partenza | risultati qualifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Il diciassettesimo appuntamento con il Mondiale di F1 è quello con il Gran Premio di: ecco idellee ladicompleta. Scopriremo assieme la composizione delle dieci file e pertanto chi riuscirà a conquistare la pole position passando attraverso Q1, Q2 e Q3 con cinque eliminazioni per volta e gli ultimi dieci a giocarsi le posizioni migliori. Q1 – Clamorosa eliminazione per Lando Norris nel Q1: il pilota che attualmente è il favorito per vincere qualsiasi gara e per lottare per il Mondiale, partirà dalla diciassettesima posizione dopo un errore nel giro decisivo. Per il resto, bene Red Bull e Ferrari, la bandiera gialla di Ocon complica le cose negli ultimissimi secondi. PRIMA FILA 1. 2. SECONDA FILA 3. 4. TERZA FILA 5. 6. QUARTA FILA 7. 8. QUINTA FILA 9. 10. SESTA FILA 11. 12. SETTIMA FILA 13. 14. OTTAVA FILA 15. 16.