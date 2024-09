Empoli-Juventus 0-0 Signora ancora a secco di gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 - L'ferma lanel secondo anticipo della quarta giornata di serie A.uno 0-0, il secondo consecutivo, per la Vecchia, che continua a non prendere gol, ma dopo averne segnati sei nelle prime due uscite di campionato, nelle successive due si è inceppata, rimanendo all'asciutto. Non tanto a causa di poca freddezza sotto porta, ma quanto per le poche occasioni collezionate. Merito anche degli avversari, come la formazione toscana, che grazie a questo pareggio sale a quota 6 punti, mentre Madama si porta a 8 e per ora è in testa da sola alla classica. Una magrissima consolazione, dato che nella giornata di domani rischia di essere sorpassata da diverse compagini.