Corruzione Liguria Toti | Nessun atto illegittimo i Pm lo confermano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – "I pm hanno sostanzialmente confermato che non c’era untra quelli che, secondo loro, sarebbero stati da me influenzati così come, evidentemente, erano legittimi i finanziamenti al Comitato. Io mi ritengo innocente perché ho agito per l’interesse pubblico". Così Giovannial Corriere della sera a proposito del patteggiamento nell'inchiesta L'articolo: “, i Pm lo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.