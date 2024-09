Coppa Davis | la maglia azzurra pesa tanto sulle spalle di Cobolli si è trasformata in una zavorra Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024), gli azzurri hanno faticato più del previsto proprio contro il Belgio. Lo scrive Federica Cocchi susottolineando che Blockx ha sorpreso Berrettini al primo set eha dovuto arrendersi a Bergs., suhato laScrive la: “L’Italia supera il Belgio 2-1 tirando un grande sospiro di sollievo grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, capaci di contenere il duo belga e chiudere in due set una sfida che, sull’1-1, avrebbe potuto spedirci a un passo dall’inferno“. Berrettini, “ieri ha dato tutto contro un avversario che lo ha spiazzato. Alexander Blockx è stato il coniglio estratto dal cilindro di Darcis per sorprendere l’Italia, e ci è quasi riuscito. Il 19enne ha messo in campo una prestazione ben più solida rispetto a quanto si sarebbe atteso“.