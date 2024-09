Come costruire una squadra in EA FC 25? VIDEO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di sabato 14 settembre 2024) Con l’arrivo di EA FC 25, ci sono importanti cambiamenti che influenzeranno il modo in cui costruisci e gestisci la tua. In questa guida, esploreremo le tattiche, i moduli e le novità più significative per la creazione di unacompetitiva. In EA FC 25, una delle differenze fondamentali rispetto ai precedenti capitoli è che una volta scelto un modulo e una formazione per la tua, non puoi modificarli in-gamefacevi prima. Nel senso che la scelta dei giocatori deve essere più accurata e mirata fin dall’inizio. Non puoi più iniziare con un modulo solo per ottenere l’intesa e poi cambiarlo subito dopo l’inizio del match. Devi pensare alacon giocatori che possano adattarsi a vari ruoli e moduli senza dover cambiare tutto all’ultimo momento.