Coltiva in casa marijuana e spaccia I militari denunciano uno studente

(Di sabato 14 settembre 2024) Appena diciottenne ma già in grado dire, con tutte le attrezzature necessarie. Una ’passione’ che ha messo nei guai un giovane di Codigoro. Per lui è scattata la denunciato dei carabinieri della stazione locale. Il 18enne è stato accusato di possesso ezione di sostanze stupefacenti. il controllo è scattato martedì sera nei pressi della stazione ferroviaria di Codigoro. il 18enne era insieme a due minori. Il suo atteggiamento non ha convinto gli uomini dell’Arma che, dopo averlo identificato, hanno proceduto alla perquisizione personale trovandogli addosso, nascoste sotto gli indumenti intimi, quattro dosi di hashish e una di cocaina. Il controllo è proseguito quindi adel giovane, dove, nascosta nel ripostiglio, è stata trovata una serra artigianale realizzata a regola d’arte, munita di temporizzatore, ossigenatore, lampade e concime.