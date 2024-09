Canoa slalom Coppa del Mondo Ivrea 2024 | Horn oro nel K1 Ivaldi bronzo nel C1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Due medaglie per l’Italia ad, sulle acque della Dora Baltea, dove è in corso la quarta tappa dideldedicata alle discipline olimpiche die Kayak Cross. Stefanieha conquistato la medaglia d’oro nel K1, mentre Raffellosi è messo al collo la medaglia dinel C1., quinta ai Giochi Olimpici di Parigi, è riuscita a stampare il miglior tempo (96.88) in finale, chiusa con tanto di percorso netto. Alle sue spalle la tedesca Ricarda Funk (argento, +0.66 con 2 penalità) e la slovena Eva Tercelj (, +1.93 con 2 penalità)., invece, a causa di un tocco in porta tre, ha accumulato 1.44 di ritardo rispetto allo sloveno Benjamin Savsek (oro, 93.05 con 2 penalità) e al francese Yohann Senechault (argento, +1.01 con 4 penalità). Quarto posto invece per l’altro azzurro Elio Maiutto (+2.05, con 2 penalità).