Beach soccer l’Italia vola in finale agli Europei! Tripletta di Alessandro Remedi Spagna battuta

(Di sabato 14 settembre 2024)ha sconfitto laper 4-3 ai supplementari e si è qualificata alladeglidi. La nostra Nazionale ha avuto la meglio nell’infinita classica continentale contro le Furie Rosse sulla sabbia casalinga di Alghero e domani pomeriggio (domenica 15 settembre, ore 18.00) tornerà in campo per affrontare il Portogallo, con il chiaro intento di conquistare il secondo titolo consecutivo. Si tratta del sesto atto conclusivo della storia per il Bel Paese, che ha fatto festa nel 2005, nel 2018 e nel 2023. Si dovrà cercare l’impresa contro i lusitani, che oggi hanno regolato la Bielorussia e che andranno a caccia del nono sigillo in questa manifestazione. L’eroe dell’incontro è stato, che ha segnato una(la prima in azzurro) e si è portato a casa il pallone per ricordare eternamente questo pomeriggio.