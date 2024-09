West Nile 35 nuovi casi e due decessi in una settimana Sono 13 i morti da inizio maggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Trentacinqueumani diVirusstati segnalati nel periodo 5 – 11 settembre 2024. Salgono così a 331 iconfermati di Wnv di cui 191 nella forma neuro invasiva, 42asintomatici identificati tra i donatori di sangue, 98di febbre. Soni i numeri del bollettino di sorveglianza integratae Usutu virus del 12 settembre dell’Istituto superiore di sanità. Salgono a 43 le Province con dimostrata circolazione di Wnv in vettori/animali/uomo appartenenti a 11 Regioni. Tra iconfermatistati notificati 13(3 Piemonte, 1 Lombardia, 5 Veneto, 1 Friuli Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna, 1 Calabria), due in più rispetto allo scorso bollettino. Nello stesso periodo è stato confermato un caso di Usutu virus in provincia di Modena.