Turismo | a Sorrento passeggiata alla scoperta dei bagni della regina Giovanna

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il Comune di, in collaborazione con Penisolaverde, Peninsula Felix Giovani, organizza per domani, sabato 14 settembre, un’iniziativa gratuita dedicata a residenti e turisti nell’ambito del calendario di iniziative culturali-ambientali. Si tratta di unaecologica dal titolo “Al tramonto fra i tramonti”, con ritrovo alle 17.30 presso la chiesa del Capo di, guidata da Vincenzo Astarita, accompagnatore escursionistico e fondatore di Terre Alte di. Sarà l’occasione di scoprire la zonapunta del Capo, famosa per il suo fascino senza tempo e la ricchezza storica che la caratterizza, dleggendariavilla romana, passando per i racconti sulla famiglia Correale e di quanti, nel corso di secoli, hanno legato le loro storie.