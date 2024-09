Transformers celebra il 40 anniversario con un epico cortometraggio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per decenni, isono stati più di quanto si possa immaginare. Il franchise ha visto il suo improbabile inizio dopo che Takara Tomy, un popolare marchio di giocattoli giapponese, ha collaborato con Hasbro in America. L’accordo interculturale ha dato vita aie non ci è voluto molto perché la sua storia esplodesse. Dagli show televisivi ai film di successo,ha fatto molto durante i suoi 40 anni di vita. Oggi, l’IP sta mettendo alla prova i suoi limiti con uno speciale anime creato da Studio Trigger. L’anime, come potete vedere qui sotto, è una vera e propria lettera d’amore ai. Ilpresenta tutti i nostri Autobot preferiti. Lo Studio Trigger non si è tirato indietro con l’animazione e dobbiamo ringraziare il regista Akira Amemiya per questa festa visiva.