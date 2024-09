Terribile incidente frontale morta sul colpo una donna | in ospedale un ventenne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ancora sangue sulle strade italiane, unadi 62 anni, Laura Galassi residente a Montaletto di Cervia, è rimasta ucciso in unche si è verificato all’intersezione tra via Pozzo e via San Giorgio a Bagnile di Cesena, nel cesenate. Ancora da chiarire la dinamica e cosa abbia provato lo schianto. Nelle prossime ore saranno condotti accertamenti mentre il pm di turno ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti. >> “Settembre mese da incubo”. Meteo, Giuliacci avvisa gli italiani: “È bene prepararsi”. Le previsioni per le varie regioni Secondo una prima ricostruzione una Polo e una Renault Capture si son scontrate frontalmente. L’impatto sarebbe stato così forte da far ribaltare entrambe le auto, per laalla guida della Polo non c’è stato nulla da fare: èsul