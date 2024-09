Spider-Man 4 | un rumor suggerisce i diversi villain inizialmente presi in considerazione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024)-Man 4: uninI piani originali prevedevano che-Man 4 fosse una storia di strada che ruotava intorno a Peter Parker e Daredevil che si alleavano per combattere il sindaco Wilson Fisk. Si prevedeva che Ant-Man sarebbe stato coinvolto nella storia e che il film sarebbe uscito nel 2025, finché gli scioperi dell’anno scorso non hanno provocato il caos a Hollywood. Ora il film dovrebbe arrivare nelle sale nel 2026, a cavallo tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Il Peter Parker di Tom Holland sarà presumibilmente il protagonista del primo dei due Avengers, quindi una semplice storia di strada non funzionerà più, soprattutto se Doomsday si concluderà con la distruzione della Terra-616 e la creazione di una nuova realtà simile a Battleworld.