Spericolato inseguimento per le vie di Latina | arrestati 4 specialisti in furti d’auto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) Polizia di Stato – Questura diquattro trasfertisti specializzati nel furto delle auto di elevato valore commerciale., 13 settembre 2024 – Unoper le vie di: così due persone hanno cercato di darsi alla fuga. E’ successo quando La Polizia di Stato – Questura diè intervenuta in una via del centro cittadino dove era segnalata la presenza di due persone sospette nei pressi di un’autovettura Range Rover posteggiata in strada, del valore commerciale di oltre 80.000 euro. Alla vista della pattuglia che immediatamente raggiungeva il luogo della segnalazione, i due soggetti sono immediatamente saliti a bordo di un’autovettura Golf, risultata a noleggio, a bordo della quale vi erano altri due complici ad attenderli, per tentare di sfuggire ai poliziotti della Volante.