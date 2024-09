San Siro duro commento di FI | le squadre si divertono alle spalle di Sala

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Anche la delegazione di Forza Italia presso il Consiglio comunale di Milano attacca il sindaco Giuseppein luce degli sviluppi dell’incontro di stamattina con i vertici delle società di Inter e Milan. “Dopo più di sette mesi da quando con l’architetto Fenyves e Arco Associati presentammo lo studio per la riqualificazione dello stadio Meazza a costi contenuti e in maniera sostenibile, oggi leci dicono che l’ammodernamento di Sanè economicamente insostenibile – afferma il consigliere comunale Alessandro De Chirico in una nota ripresa dall’Adnkronos -. Sette mesi per tornare all’idea di 5 anni fa di costruire un nuovo impianto di fianco all’esistente. Milan e Inter sial gioco dell’oca con il sindaco fermo a guardare perché non sa che pesci pigliare“.