Perché la Sanità in Italia è al collasso e cosa deve fare il governo Meloni per evitarlo secondo Gimbe

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, ha risposto alle domande di Fanpage.it sulla situazione del Servizio sanitario nazionale e sulla prossima legge di bilancio del. Il punto non è mettere "troppi soldi tutti insieme", che comunque non ci sarebbero, ma intervenire con riforme e finanziamenti graduali e progressivi. Altrimenti, "qual è il valore di qualche decina di euro in più in busta paga se poi bisogna sborsarne centinaia?".