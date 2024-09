Negate le cure a mio figlio disabile Il caso di una famiglia umbra va in prima serata in tv

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Foligno, 13 settembre 2024 – Sanitàinvestita da un nuovo‘televisivo’. A farsene carico la trasmissione ‘Fuori dal coro’ di Rete4, che nella puntata di mercoledì sera ha mandato in onda la storia delladi ‘Giorgio’,grave alle prese con più di un disservizio. Giorgio ha 14 anni e, insieme ai suoi genitori, si trova a combattere con una malattia rara in una situazione non semplice quanto all’assistenza. Il bisogno sarebbe di24h ma il sistema sanitario ne copre solo quattro al giorno e quindi mamma e papà sono costretti a pagarsi tutto, anche le visite specialistiche. “Ci siamo venduti anche le fedi”, dice la mamma raccontando le visite effettuate privatamente, dal logopedista alla fisioterapia. Il racconto è quello di un dramma: “Non mi perdono - dice ancora la signora - di aver accettato tanti no e vedere lui cosa ha fatto”.