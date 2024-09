Mr Malcolm' s List - La lista del signor Malcolm la recensione | relazioni poco pericolose

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) Adattamento dell'omonimo romanzo, Mr.'sci accompagna nell'Inghilterra del primo Ottocento, raccontando un intrigo sentimentale che coinvolge un rampollo dell'alta società . Su Netflix. Inghilterra, primi dell'Ottocento. Il, un uomo di colore dell'alta società , è tra gli scapoli più ambiti negli ambienti borghesi. Peccato che abbia soltanto un piccolo, ma fondamentale, difetto, che gli ha impedito finora di accasarsi definitivamente: ha infatti l'abitudine considerata disdicevole di giudicare le donne che incontra in base a unaa di requisiti da lui redatta. Quando la bella Julia Thistlewaite viene rifiutata dal nobiluomo, provocando in lei un'ondata di vergogna, la donna ferita sceglie di vendicarsi ripagandolo con la stessa moneta. In Mr.'s- Laa del, Julia decide infatti di ospitare