Mancano farmaci anti shock anafilattici l' allarme dei medici

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ancora un problema con l'approvvigionamento diper i pazienti italiani. Da qualche settimana le persone a rischio di gravi reazioni allergiche stanno riscontrando difficoltà a reperire gli auto-iniettori di adrenalina usati per intervenire tempestivamente in caso dianafilattico. Alcuni di questi prodotti salvavita, infatti, risultano carenti sul territorio nazionale. A segnalare il problema sono la Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) e dall'Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (Aaiito), secondo cui la carenza potrebbe perdurare fino alla prossima estate, La carenza riguarda in particolare il farmaco Chenpen, iniettabile per via intramuscolare e in autonomia ai primi segni dianafilattico, soprattutto nella formulazione 500 mcg.