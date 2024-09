Ma quanto ci piace Parigi? Basco e capotto rosso l’outfit perfetto per ricreare i look di Emily in Paris

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sebbene fino alla giornata di ieri le temperature fossero non proprio invernali, vedendo questa seconda parte della quarta stagione diinci è proprio venuta voglia di accendere il camino. E quale capospalla migliore per il periodo invernale se non un bel cappotto? Lily Collins con la suaha sempre dato il meglio di se con colori e outfit veramente pazzeschi (e, diciamocelo: in pochi potrebbero portarli in maniera così disinvolta come lei). C’è però un accessorio che veramente la rende perfetta, ovvero il suo cappotto. Che in questa stagione abbiamo visto declinato in diverse sfumature, addirittura in pelle. Il cappotto: un must have invernale E anche se siamo in quel periodo in cui uno con la sciarpa incontra uno con le Birkenstock, non è illegale iniziare a pensare a qualche outfit per la stagione fredda.