Louis Vuitton Cup 2024 Britannia sfida Alinghi in semifinale Luna Rossa in gara con American Magic

(Di venerdì 13 settembre 2024) Barcellona, 13 settembre– Si avvicinano le semifinali dellaCup. E in conferenza stampa, come riporta SportMediaset, il team inglese ha annunciato la sua prossima avversaria. Ineos, che ha battutonell'ultima giornata di gare, ha scelto direRed Bull Racing (quarta al Round Robin). Una decisione prevista.sfiderà invece, come avversaria anch'essa prevista, dopo la scelta di: "Navighiamo bene e continuiamo con il nostro metodo di lavoro che ha sempre pagato. Sappiamo che siamo forti". Ha detto il timoniere di, Francesco Bruni, ai microfoni di SportMediaset, al termine della precedente regata. Le regate sono in programma da domani 14 settembre, fino al 19. Sempre alle ore 14,00.