Louis Vuitton Cup 2024 | Britannia sceglie Alinghi in semifinale sarà Luna Rossa vs American Magic

(Di venerdì 13 settembre 2024) I giochi sono fatti, la rotta verso l’America’s Cup è tracciata. Nella conferenza stampa odierna Ineosha sciolto le riserve ed ha scelto l’avversaria delle semifinali diCup. I britannici, che hanno vinto il Round Robin sconfiggendoallo spareggio, hanno deciso che la loro avversaria in. Di conseguenzaPrada Pirelli se la dovrà vedere con gli statunitensi di. Nessuna sorpresa:prima contro quarta e seconda contro terza. In palio il pass per la finalissima dellaCup: chi si porterà a casa la coppa avrà l’onore e l’onere di affrontare New Zealand nell’America’s Cup.