Lehmann | Il Mondiale femminile è stato seguito più del Super Bowl Meritiamo la stessa retribuzione degli uomini

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alishaconta milioni di follower su Instagram e su Tiktol, ma non è un influencer. È una calciatrice della Juventus che spera di utilizzare il suo potere mediatico per dare più visibilità al calcio. In un’intervista a “Repubblica” parla delle sue passioni e del calcioche deve ancora fare dei passi avanti per crescere (soprattutto in Italia). Alisha, cosa l’ha portata a scegliere l’Italia e la Juventus? «Penso che sia stata la decisione migliore, la Juve è un grandissimo club e se la scegli è perché vuoi vincere». È stata accolta come una star. Se l’aspettava? «Non sono una star, sono una persona normale, ma quando la fama è tanta, la gente ti aspetta. Vivo una vita normale: vado a casa, cucino, faccio le stesse cose di tutti.