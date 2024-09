L’arte libera di un genio ribelle Carnà e le sue Uova di Gallo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) A fargli torto basterebbe la definizione di artista brianzolo, che frettolosamente qualcuno gli ha appiccicato. Marcoall’anagrafe si chiamava Colombo. Il cognome di migliaia di lombardi, di milanesi e monzesi. Scelse di non essere uno qualunque non solo nei propri lavori, ma nel nome, che faceva eco alla definizione dialettale del paese dove nacque, Carnate, nel 1929. Lì dove morì, nella sua casa della frazione di Passirano, ormai 91enne, nel 2021.era pittore, scultore, poeta. Un grande del Ventesimo e Ventunesimo secolo, ma ancora in parte sconosciuto. Un vuoto che il Must, il Museo del territorio di Vimercate, vuole riempire con una mostra che aprirà i battenti sabato 21 settembre e che è già quasi completamente allestita, negli spazi di via Vittorio Emanuele 53.