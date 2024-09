La storia | la squadra composta da ragazzi di tante nazionalità pronta al secondo campionato Don Marco di Giorgio | A volte le follie diventano bellissime storie Dica Casa 33 | il calcio multietnico e solidale è realtà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Aiutare le presone attraverso il. Con questo intento è nata l’idea di33, un progetto di Alex Bragagnolo, ex giocatore della Vis, che ha creato unamultietnica con un gruppo diprovenienti da diversi paesi del mondo, con l’obiettivo di integrarne le diverse culture e farli sentire a. Unache da un paio di anni si allena nel campo della parrocchia di Montecchio, messo a disposizione da DonDi, che dopo la prima stagione disputata in terza categoria, nei giorni scorsi ha presentato ufficialmente la nuova formazione, in vista dell’avvio del. Un evento che si è tenuto nel campetto della chiesa di Santa Maria Assunta, vicino a quello in cui si allenano i, di fronte ad un pubblico di circa un centinaio di persone.