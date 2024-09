Inter-Milan la vendita libera dei biglietti dà subito una quasi sentenza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ci sono ancora nove giorni prima del derby, ma in vista della stracittadina oggi c’era un passaggio tutt’altro che secondario, quello dell’apertura delladei. Che ha datorisultati di rilievo. L’ULTIMA FASE – Dopo la prelazione per gli abbonati al Secondo Anello Blu, il giorno per gli abbonati Serie A alla nuova tariffa Plus, i sociClub, i titolari della tessera Siamo Noi e il presale riservato ai titolari di carte BPER Mastercard, oggi si è aperta ladeidel derby. O meglio, per quello che rimaneva dei non tantissimi tagliandi rimasti fra abbonati e prelazioni. Inevitabile come, in neanche ventiquattro ore, siano andati a ruba. Col tutto esaurito che probabilmente arriverà già durante questo weekend, con la partita domenica 22 alle 20.45.