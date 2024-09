In 5 anni raddoppia la spesa per il gioco online

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - “I prossimi mesi saranno decisivi per impostare un riordino del comparto dellegale, certamente fondamentale e non più prorogabile. Questo importante appuntamento è l'occasione per confrontarsi e mettere a fattor comune le best practice implementate a livello europeo, nonché per fare il punto su cosa a oggi ancora non funziona nel mercato regolamentato italiano, a partire dai distanziometri e dalle limitazioni orarie per arrivare alle disparità di tassazione e vincite che generano indebiti vantaggi competitivi di prodotti o canali distributivi su altri. Una riflessione, quest'ultima, fondamentale per fare finalmente un passo avanti”.