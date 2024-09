Il tecnico del Liverpool Slot non è preoccupato dalle dichiarazioni di Kelleher sulle sue dimissioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-13 10:52:41 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il manager del, Arne, afferma che “è normale” che il portiere Caoimhinvoglia giocare, ma Alisson rimarrà il numero uno del club., 25 anni, ha collezionato 47 presenze con ildal suo debutto nel 2019, ma è intenzionato a trasferirsi: i Reds hanno infatti ingaggiato il portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili per la prossima stagione. Ottieni 40/1 su Luis Diaz per avere 1+ Tiro in Porta contro il Nottingham Forest Valido oggi: 13 settembre 2024 Offerta per nuovi clienti. Puntata massima £1. Vincite pagate in contanti a quote normali e ricaricate fino al prezzo maggiorato in Scommesse gratuite.