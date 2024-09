Il Siena non ha il ‘peso’ del favorito A riflettori spenti può stupire tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lontano daicon mente sgombra e gambe leggere si creano, spesso, i presupposti per. A differenza dell’anno scorso, in Eccellenza, adesso ilnon parte con i favori del pronostisco, al massimo viene inserito nel gruppo delle pretendenti, probabilmente più per blasone che per altro. Ci sono Livorno e Grosseto, senza dimenticare il Follonica Gavorrano e il potente Ostiamare. Peraltro sia i maremmani che i laziali hanno iniziatola stagione con squilli di tromba, rispettivamente tre e quattro gol rifilati ai malcapitati e travolti avversari. E’ saltato lo scontro diretto grossetano per valutare subito la forza delle altre due formazioni più quotate che comunque tra due giorni scenderanno in campo, in attesa del derby di recupero.