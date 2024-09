Golf Irish Open | Manassero in testa dopo il secondo giro McIlroy quarto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) C’è Matteoinall’, torneo del DP World Tour,il. Giornata da incorniciare per il 31enne azzurro che è partito con un eagle alla prima buca, bissato poi alla 12. Nella sua prova anche tre birdie e due bogey. In Irlanda del Nord, l’azzurro con un round in 66 (-6) su un totale di 136 (70 66, -6) colpi è risalito così dalla ventesima posizione guadagnando il comando della classifica. “Ho giocato davvero bene – ha detto– Sono molto contento di come mi sono comportato nelle condizioni difficili di questo pomeriggio. Non vedo l’ora che arrivi domani“, il commento dell’azzurro. Al Royal County DownClub (par 72) di Newcastle, nella contea di Down, il veneto precede gli inglesi Laurie Canter e Todd Clements, secondi con 137 (-5).posto per il padrone di casa Rorycon 138 (-4).