Giallo di Pierina a Rimini botta e risposta tra Loris e Valeria | Pronto a fornire il mio Dna ma lei non getti fango

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – “La Procura sa che il mio alibi è inattaccabile e che non potevo essere lì, in quel momento”, ovvero quandoPaganelli è stata massacrata con 29 coltellate, nel garage sotterraneo di via del Ciclamino, la sera del 3 ottobre del 2023. Per quanto riguarda l’eventuale comparazione del Dna, “sono a disposizione”. Parola diBianchi, in una distanza conBartolucci. Di recente, la moglie di Louis Dassilva – l’unico indagato per il delitto, in carcere dal 16 luglio scorso – ha chiesto pubblicamente in varie interviste tv di sottoporre, fratello di Manuela – vicina di casa della vittima, al centro di una relazione extraconiugale proprio con il 34enne senegalese – al test per confrontare il Dna.