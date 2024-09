Firenze torna la rassegna ‘Ciak sul Lavoro’ E arriva Robert Guédiguian

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 12 settembre 2024 - Organizzata da Filcams Cgil e Associazione Anémic, risugli schermi per la 15esima volta “Ciak sul Lavoro”, panoramica aperta sul trattamento, campi e controcampi, che il cinema riserva (ed elabora) intorno a un tema altamente sensibile e sempre più all’ordine del giorno come quello legato ai problemi dell’occupazione. E le sue derive. Fra crisi economica, disagio sociale, impoverimento culturale, età pensionabile e disoccupazione giovanile, precariato e incertezze, sfruttamento e insicurezza, lo schermo riflette lo “stato di salute” della nostra società, modificando da un lato i rapporti di forza fra capitale e lavoro e franando dall’altro su un “nuovo” modello di sviluppo che va al di là delle reali emergenze e che alla fine alternativo non è.