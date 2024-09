Ex Ilva tutto da rifare Sentenza annullata e processo trasferito a Potenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI -daper ilAmbiente Svenduto relativo al reato di disastro ambientale contestato alla gestione Riva. Oggi pomeriggio con un'ordinanza la Corte d'Assise d'Appello ha annullato ladi primo grado di maggio 2021 con molte condanne e disposto il trasferimento del. La richiesta di trasferire ilera stata avanzata dalla difesa di alcuni imputati in ragione del fatto che a Taranto non c'era un contesto sereno per il giudizio e che gli stessi giudici, vivendo nei quartieri delle parti lese, potevano ritenersi colpite potenzialmente dall'inquinamento della fabbrica.