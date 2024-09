Emery preoccupato per il fitto programma dell’Aston Villa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-13 18:06:47 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’allenatoreUnaisi è dettoper il numero di partite che la sua squadra giocherà nelle prossime tre settimane. Sabato ins affronteranno l’Everton in casa in Premier League, dando inizio a una serie di sei partite in 19 giorni. Questa settimana gli uomini diesordiranno anche in Champions League contro lo Young Boys, prima di affrontare il derby delle Midlands contro i Wolves qualche giorno dopo. In questa serie affronteranno anche il Bayern Monaco e il Manchester United, il che si rivelerà difficile da gestire per. Parlando nella conferenza stampa pre-partita, ha detto: “Abbiamo un anno di questa esperienza e abbiamo giocato partite più o meno simili.