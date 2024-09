Cremonese | contro lo Spezia operazione continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Cremona – Laper ripetere la splendida prova in casa del Sassuolo e per accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta, loper dimostrare che l’ottimo inizio non è stato un fuoco di paglia e che gli aquilotti potranno lottare sino alla fine per tornare in serie A. Le motivazioni che animano la supersfida che andrà in scena sull’erba dello “Zini” alle 15 di domani, sabato 14 settembre, sono semplici e complicate al tempo stesso. In effetti entrambe le contendenti hanno ben chiaro l’obiettivo da raggiungere in questi 90’ al vertice, ma, nello stesso tempo, devono fare conti assai complicati con le opposte intenzioni di un avversario che sta mettendo in mostra qualità di assoluto rilievo.