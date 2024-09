Chi votare tra Trump e Kamala? | la risposta del Papa spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Io non ho seguito la situazione del Venezuela, ma il messaggio che darei ai governanti è dialogare e fare la pace. Le dittature non servono e finiscono male, prima o dopo. Leggete la storia della Chiesa. Io direi che il governo e la gente facciano di tutto per trovare un cammino di pace, per il Venezuela. Non riesco a dare un'opinione politica perché non conosco i dettagli". CosìFrancesco sul volo che da Singapore lo riportava a Roma commentando gli ultimi sviluppi politici sul fronte internazionale. Inevitabile anche il commento sulle prossime elezioni negli Stati Uniti per lo scontro tra DonaldHarris: "Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini". E ancora: "Ambedue sono contro la vita.