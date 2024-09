Calcio Juniores Regionale che sorpresa | la Castelfrettese nel girone A al posto dell’Alma Juventus Fano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Almaha rinunciato alla partecipazione alA, così è stata ripescata la formazione biancorossa. Mister Bacelli: “Siamo contenti per i ragazzi: ci sarà continuità con il lavoro della passata stagione” CASTELFERRETTI di FALCONARA MARITTIMA, 13 settembre 2024 – L’Almanon disputerà il campionato, al suosubentra nelA la. Grazie al primonella graduatoria di merito, infatti, nel comunicato ufficiale di oggi il Comitatodella Figc ha riammesso l’Under 19 dellaal Campionato, disputato per la prima volta dopo tanti anni di assenza la scorsa stagione, conclusa con uno splendido quinto. Occorre quindi aggiornare l’elenco delle partecipanti, come vi abbiamo annunciato ieri (leggi l’articolo).