Azienda ospedaliera universitaria pisana supera quota 3mila trapianti

(Di venerdì 13 settembre 2024) PISA – Un traguardo da festeggiare per la sanità toscana. Sono tremila idi fegato raggiunti da poco dall’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’ospedaliero-(Aoup), che si pone così come uno dei programmi di maggiore esperienza a livello mondiale. La storia comincia nel 1996, quando a Pisa già esisteva una prestigiosa scuola chirurgica in materia ditanto che il primo trapianto d’organo (un rene) risale addirittura al 1972.