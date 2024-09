Al PalaZola la Fortitudo fa suo il terzo test stagionale | buone risposte nel giorno per Cagnardi Domani amichevole contro Livorno Effe altre conferme nel successo su Nardò

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Buonper lache nella palestra di casa delha battuto 76-63, nel. Dopo le prime due prove con Piacenza e Reggio Emilia, la formazione di Devissi è confermata in progresso nel gioco e nell’amalgama. In una sfida in cui il punteggio è stato resecato al termine di ogni quarto, laha avuto un’ottima partenza nel primo quarto e un discreta tenuta, tenendo conto del momento, per tutta la sfida. E’ stato un vernissage molto positivo per i ragazzi del presidente Stefano Tedeschi, che per la prima volta nella stagione sono scesi in campo davanti al proprio pubblico che ha riempito, con largo anticipo rispetto alla palla a due, i 400 posti del